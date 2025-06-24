تحرير 206 مخالفة مرورية في حملات أمنية بشوارع الغربية

رصدت إدارة مرور الغربية، 206 مخالفة متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها مصادرة مركبات ودراجات مخالفة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أيمن عبدالحميد مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 206 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

تحصيل غرامات مالية

كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 49 ألفا و700 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.