موعد صيام يوم عاشوراء 2025.. متى يصادف العاشر من محرم؟

موعد يوم عاشوراء 2025.. يترقب المسلمون في شتى أنحاء العالم حلول يوم عاشوراء، أحد أهم الأيام المباركة في التقويم الهجري، لما له من مكانة دينية وتاريخية كبيرة، حيث يُستحب فيه الصيام شكرًا لله تعالى على نِعَمه ونصْره لأنبيائه.

موعد صيام يوم عاشوراء 2025

وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية"، مما يؤكد عظيم أجر هذا اليوم وفضله.

موعد صيام يوم عاشوراء 2025 فلكيا:

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن يوم عاشوراء لهذا العام 1447 هـ، والذي يوافق اليوم العاشر من شهر محرم، يُتوقع أن يكون يوم السبت الموافق 5 يوليو 2025 ميلاديًا.

أما إذا اكتمل شهر ذو الحجة ثلاثين يومًا، وفق الرؤية الشرعية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية، فقد يوافق عاشوراء يوم الأحد 6 يوليو.

الرؤية الرسمية تحدد موعد صيام يوم عاشوراء 2025

ومن المنتظر أن تُحدد الرؤية الرسمية لهلال شهر محرم مساء يوم الجمعة 4 يوليو، وبناءً عليها سيتقرر الموعد النهائي ليوم عاشوراء، سواء يوم السبت أو الأحد، وفقًا للتوقيت المحلي في كل دولة.

يُذكر أن يوم عاشوراء يوافق ذكرى نجاة سيدنا موسى عليه السلام وقومه من فرعون، وهو يوم شكر وعبادة، كما يوافق أيضًا بحسب بعض الروايات يوم نجاة سيدنا نوح عليه السلام ومن معه من الطوفان.

لذا يحرص المسلمون على إحياء هذا اليوم بالصيام والطاعة وقراءة القرآن وصلة الرحم.

فضل صيام يوم عاشوراء

وتُشير النصوص النبوية إلى أن صيام شهر الله المحرم، وعلى رأسه يوم عاشوراء، هو من أفضل الصيام بعد رمضان، كما ورد في الحديث الشريف: "أفضل الصيام بعد رمضان، شهر الله المحرم".

لذا، يبقى يوم عاشوراء فرصة عظيمة للعبادة، واستذكار معاني النجاة والنصر الإلهي، وتجديد التوبة والنية، في بداية عام هجري جديد يحمل في طياته الأمل والخير.

دعاء يوم عاشوراء

«اللهم لا تُخرجنا من يوم عاشوراء إلا وقد غفرت لنا وقضيت عنا الديون».

«اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين».

«اللهم ارزقنا الوقوف بعرفة وأداء المناسك وزيارة الحبيب سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم».

«اللهم في يوم عاشوراء قربنا إليك، ولا تجعل في قلوبنا إلا إياك، وارزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة، وارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم لا تردنا خائبين».

«اللهم ارزقنا البركة في كل شيء، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين».

«اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم ومتعنا بالنظر إليك».

«اللهم صلِّ صلاةً كاملةً وسلّم سلامًا تامًّا على نبيٍّ تنحلُّ به العُقَدُ وتنفرجُ به الكُرَبُ وتُقضى به الحوائجُ وتُنالُ به الرغائبُ وحُسنُ الخواتيم ويُستَسقى الغمامُ بوجهه الكريم وعلى آلهِ».

اللهم لا ينقضي هذا اليوم إلا وقد عفوت عنا وغفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا ووسعت في أرزاقنا وكتبتنا من أهل الجنة»، «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَغَلَبَةِ الدَّيْنِ، وقهر الرِّجَالِ».