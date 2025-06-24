سارة نور الشريف: بابا كان بيحب الفنان سيد صادق

قالت إبنه الفنان نور الشريف سارة نور الشريف في تصريحات خاصة لصدي البلد ردا على رسالة الفنان سيد صادق لوالدها في لقاء موقع صدي البلد الاخباري " الفنان سيد صادق فنان جميل و انسان جميل ، وكلامه عن والدي جميل جدا ، و بابا الله يرحمه كان بيحبه جدا "

يذكر أن التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير سيد صادق في المحل الذي يملكه في لقاء خاص و حصري ، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني.

قال سيد صادق في لقاء لموقع صدى البلد الاخباري: “ العمل مع النجم القدير الراحل نور الشريف كان مميزا و جميلا ، نور الشريف انسان و فنان جميل ، ربنا يرحمه يارب



إستطرد سيد صادق، مسلسل لن أعيش في جلباب أبي هو الأقرب إلى قلبي، لأنه قريب جدا من شخصي في الحقيقة وعندما كنت أشاهده أمس ضحكت حسيت إن انا مش بمثل".