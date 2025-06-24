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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيفروليه أوبترا أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه

شيفروليه أوبترا موديل 2018
شيفروليه أوبترا موديل 2018
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

شيفروليه أوبترا موديل 2018 

وجاءت هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه أوبترا موديل 2018، وتنتمي أوبترا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات شيفروليه أوبترا موديل 2018 الخارجية

شيفروليه أوبترا موديل 2018 

تمتلك سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2018 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شيفروليه، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، ويوجد بالسيارة 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك شيفروليه أوبترا موديل 2018

شيفروليه أوبترا موديل 2018 

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2018 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 143 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة شيفروليه أوبترا موديل 2018 الداخلية

شيفروليه أوبترا موديل 2018 

زودت سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2018 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج أمامي للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر شيفروليه أوبترا موديل 2018

تباع سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2018 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه أوبترا موديل 2018 

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب مع خبير سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لات تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

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