قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": إن إسرائيل لن تهاجم إيران، مشيرًا إلى أن جميع الطائرات التي انطلقت ستعود إلى قواعدها بعد أن "تؤدي تحية ودية لإيران"، حسب تعبيره.

وأضاف ترامب:"لن يُصاب أحد بأذى، ووقف إطلاق النار ما زال ساريًا."

وتأتي هذه التصريحات في محاولة واضحة لطمأنة الرأي العام الدولي والإقليمي، وسط توتر متصاعد منذ أيام بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي.

وسائل إعلام إيرانية: هجوم إسرائيلي على مدينة بابلسر شمال إيران

في تطور ميداني يضع علامات استفهام حول تصريحات التهدئة، أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلًا عن قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مدينة بابلسر الساحلية الواقعة شمال إيران، قد تعرضت لهجوم جوي من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من طهران بشأن حجم الهجوم أو الخسائر المحتملة، في حين يلزم الجيش الإسرائيلي الصمت حيال التقارير المتداولة.