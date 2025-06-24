كشف غموض مقتل مسن بقرية كفر العرب داخل منزله ببنها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف غموض حادث العثور على جثة مسن مقتول داخل منزله بقرية كفر العرب التابعة لمركز بنها، وقد تبين أن الدافع وراء الجريمة هو "الانتقام للشرف"، حيث اعترف المتهم بارتكابه الواقعة بعد تعرض زوجته وابنته لاعتداء جنسي من قبل المجني عليه.



تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، يفيد بالعثور على جثة شخص مسن مذبوح داخل منزله بقرية كفر العرب وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن الجثة تعود للمدعو "يحيى.م.ع.ا"، 59 عامًا ، ودلت التحقيقات أن مرتكب الواقعة هو زوج ابنة شقيقة المجني عليه، حيث تسلل المتهم إلى منزل الأخير وقام بذبحه من الرقبة.

وأفادت التحريات أن دافع الجريمة هو قيام المجني عليه بالتعدي جنسيًا على زوجة المتهم وابنته، مما دفعه للانتقام.



وعقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة تفصيليًا، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.