إصابة 4 أشخاص في حادث بملوي

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بشجرة، أمام إحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا بحادث تصادم سيارة ملاكي بشجرة أمام إحدى قرى مركز ملوي جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ

وتبين إصابة 4 أشخاص وهم نادي. ز. ذ 22 سنة مصاب باشتباه كسر بالزراعة الايمن والساق اليسرى، وعفيفه. ع. ا 65 سنة، مصابة باشتباه كسر بالزراعين، وجرح قطعي بالجبهة 4 سم، وشيري. ا. ي 15 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بالرأس 3 سم، و. ج 65 سنة، قس بإحدى الكنائس مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيسر والقدم اليسري، وسحجات وكدمات تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

