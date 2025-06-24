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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس دفاع النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
حسن رضوان

وجّه أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447 هـ، داعيًا الله أن يعيده على مصر وشعبها بمزيد من الأمن والخير والاستقرار.

وأكد العوضي في بيان التهنئة، أن الهجرة النبوية تُمثل مصدر إلهام متجدد، لما تحمله من قيم سامية في حب الأوطان والتضحية والعمل الصادق، وهي المعاني التي تتجلى اليوم في مسيرة الجمهورية الجديدة، وما تبذله القيادة السياسية من جهود لبناء مستقبل يليق بالأجيال القادمة.

كما توجه العوضي بالتهنئة إلى رئيس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس الأركان، ووزير الداخلية، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وكبار رجال الدولة، مشيدًا بما تبذله مؤسسات الدولة من جهود متواصلة لتحقيق التنمية الشاملة.

وقال إن ذكرى الهجرة النبوية تذكرنا دومًا بقوة الإرادة والإيمان بالقدرة على مواجهة التحديات، وتُحفزنا على الاستمرار في البناء وتحقيق الأمن، وإرساء قواعد الدولة القوية التي تمتلك كل مقومات النهضة والتقدم.

وختم بتأكيده على وحدة الصف الوطني، وأن مصر تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل بقيادة وطنية واعية، داعيًا أن يديم الله على الوطن نعمة الاستقرار، وأن تبقى مصر آمنة، قوية، ومزدهرة.

لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب مجلس النواب أحمد العوضي لجنة الدفاع الرئيس عبد الفتاح السيسي حلول العام الهجري الجديد

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