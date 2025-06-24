ضبط 5 أطنان سمن مجهولة المصدر وتحرير 82 محضرا للمخابز المخالفة بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة استهدفت متابعة الحالة التموينية وضبط السلع الغذائية والاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل الوزارة.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 43 محضر نقص وزن، و19 محضر عدم نظافة، و4 محاضر مخالفة للمواصفات، بالإضافة إلى 5 محاضر عدم إعلان، و9 محاضر لعدم إعطاء بون صرف، ومحضر واحد للتوقف عن العمل، ومحضر واحد لعدم وجود ميزان، ليبلغ إجمالي المحاضر المحررة 82 محضرًا.

كما تمكنت الحملة التموينية من ضبط 5 أطنان سمن نباتي غير مدون عليها أي بيانات وذلك بمركز دسوق، وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.