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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شعبة المستوردين: الحكومة تعمل وفق خطة إستراتيجية محكمة لتأمين السلع الغذائية الأساسية

السلع الأساسية
السلع الأساسية
علي مكي

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة  تعمل وفق خطة استراتيجية محكمة لتأمين السلع الغذائية الأساسية وضمان توافرها في الأسواق، مشددا على أن الدولة تتحرك باحترافية لاحتواء أي اضطرابات قد تؤثر على معيشة المواطنين.

وقال بشاي، في تصريحاته خلال برنامج “اقتصاد مصر” على قناة أزهري، إن وزارة التموين والأجهزة الرقابية تقوم بدور كبير في تعزيز المخزون الاستراتيجي، والتنسيق مع المستوردين والمصنعين لضبط السوق وتفادي أي ممارسات احتكارية.

ووجه بشاي نداءا إلى التجار ومجتمع الأعمال بضرورة التحلي بالمسؤولية وعدم استغلال الظروف لفرض زيادات سعرية غير مبررة، مؤكدا أن بعض السلع قد تتأثر بالفعل بزيادة تكاليف الشحن، لكن ذلك لا يعني أن جميع المنتجات ستشهد ارتفاعًا موازيا.

وأضاف: “الرهان الآن على التعاون والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص.. ومصلحة المواطن يجب أن تكون الأولوية”، مشيرًا إلى أن السوق المحلي يمتلك قدرًا من المرونة وقدرة على الصمود، لكن الانضباط والتوازن مطلوبان في مثل هذه الأوقات

شعبة المستوردين السلع التجار

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