سيد معوض: زيزو مع الأهلي هيبقى أفضل لاعب بأفريقيا .. وفي طريقه لاكتساح البطولات

أشاد سيد معوض، نجم النادي الأهلي السابق، بالمستوى الفني الذي يقدمه أحمد سيد "زيزو" منذ انضمامه للقلعة الحمراء، مؤكدًا أن انتقاله للأهلي سيمنحه دفعة استثنائية ليصبح أفضل لاعب في القارة.

وقال سيد معوض، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، إن الأهلي يصنع النجوم ويجعل الجميع يتألق، مضيفًا: "زيزو كان أفضل لاعب في مصر قبل مجيئه، والآن في طريقه ليكون الأفضل في أفريقيا، وهو من أهم الصفقات التي أبرمها النادي مؤخرًا".

وأضاف: "زيزو قدم مباراة مميزة بالأمس، رغم أنه لعب في مركز مختلف أقرب للاعب وسط، وهو ليس مركزه الأصلي، إلا أنه تألق وقدم واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق، وظهرت منه نسخة قوية ومبشرة للغاية".

وأوضح سيد معوض، أن زيزو لاعب دولي يتمتع بإمكانيات كبيرة، وسيكون له دور محوري مع الفريق في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وجود هذا الكم من النجوم داخل الأهلي سيمنح الفريق أفضلية واضحة في جميع المنافسات.

وتابع الكابتن سيد معوض، نجم النادي الأهلي السابق، :"الأهلي يضم مجموعة من أبرز اللاعبين الدوليين في مصر وأفريقيا، ومع هذا الكم من المواهب، أرى أن الفريق مرشح بقوة لاكتساح البطولات محليًا وقاريًا خلال الموسم الجاري".