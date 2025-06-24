سيد معوض: الأهلي قدم مباراة عالمية أمام بورتو .. الأحمر "براند" بالمحافل الكبرى

أعرب الكابتن سيد معوض، نجم النادي الأهلي السابق، عن سعادته بالمستوى الفني أمام بورتو في كأس العالم للأندية، مؤكدًا سعادته بالمستوى الفني المتميز، كما عبر عن انزعاجه من بعض الأخطاء الدفاعية التي كلّفت الفريق أهدافًا سهلة، متابعًا: “أنا مبسوط ومضايق في نفس الوقت من مباراة الأهلي أمام بورتو، كان فيه فرص أكبر مما تحقق، لكن في المجمل الأداء كان عالمي ورد الفعل من الفريق كان سريع وقوي”.

وقال سيد معوض، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، إن النادي الأهلي قدم واحدة من أفضل مبارياته، وكان الأداء ممتعًا ومميزًا، لكنه استقبل 4 أهداف، وهو أمر سيئ بالنسبة لي، خاصة أن بعضها جاء نتيجة لعدم توفيق بعض اللاعبين، وعلى رأسهم محمد الشناوي، الذي كان نجم المباراة الأولى، لكنه لم يكن في أفضل حالاته أمام بورتو، إلى جانب وجود علامات استفهام على أداء بعض المدافعين".

وأشار سيد معوض، إلى أن الأهلي أضاع العديد من الفرص حتى الدقيقة 92، مؤكدًا أنه رغم الصفقات القوية التي أبرمها النادي، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تدعيم خط الدفاع، والدليل على ذلك سهولة تسجيل الأهداف في مرماه، مما يُحتم ضرورة التعاقد مع مدافعين جدد، مضيفًا : “الفريق لعب مباراة بورتو بدون ضغوط نفسية، وهذا ساعده على تقديم أداء هجومي قوي، على عكس أول مباراتين أمام إنتر ميامي وبالميراس، حيث كان الضغط العصبي على اللاعبين أكبر”.

ولفت سيد معوض، إلى أنه من الصعب الحكم على المدرب الجديد من خلال مباريات كأس العالم للأندية فقط، لكن من الواضح أنه بدأ يُكوّن قناعات خاصة ببعض اللاعبين، ويفضل البعض على آخرين، بدليل الاعتماد على كوكا كأساسي بدلًا من يحيى عطية الله، متابعًا: “الأهلي حقق مكاسب كبيرة من المشاركة في البطولة، سواء ماديًا أو معنويًا، الأهلي أصبح "براند" عالمي، والمشاركة في المحافل الكبرى أصبحت من مكونات شخصية النادي".