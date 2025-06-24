قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط مسيّرة في مدينة رشت بإيران
تحرك رسمي من الفيفا ضد الأهلي بعد وداع مونديال الأندية .. ماذا حدث؟
ذكرى الهجرة النبوية.. 4 معجزات حدثت في رحلة الرسول من مكة إلى المدينة
حكم استفتاء شات جي بي تي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي .. أمين الفتوى يجيب
روسيا : معاهدة منع الانتشار النووي مهددة
خبير عسكري: إيران أصابت أهدافا إستراتيجية في إسرائيل وأرهقت سلاحها الجوي
4 صفقات سوبر .. تحرك قوي في الأهلي بعد الخروج من مونديال الأندية
الرئيس الإيراني: لا يمكن لأمريكا وإسرائيل فرض تطلعات غير مشروعة بالقوة
بالاسم ورقم الجلوس .. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية
قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
إنشاء غابة تفوق مساحة أمريكا الشمالية لخفض انبعاثات الكربون
دعاء استقبال شهر المحرم.. كلمات تجلب لك التوفيق وتفتح الأبواب المغلقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سيد معوض: الأهلي قدم مباراة عالمية أمام بورتو .. الأحمر "براند" بالمحافل الكبرى

اللاعب سيد معوض
اللاعب سيد معوض
هاجر ابراهيم

أعرب الكابتن سيد معوض، نجم النادي الأهلي السابق، عن سعادته بالمستوى الفني أمام بورتو في كأس العالم للأندية، مؤكدًا سعادته بالمستوى الفني المتميز، كما عبر عن انزعاجه من بعض الأخطاء الدفاعية التي كلّفت الفريق أهدافًا سهلة، متابعًا: “أنا مبسوط ومضايق في نفس الوقت من مباراة الأهلي أمام بورتو، كان فيه فرص أكبر مما تحقق، لكن في المجمل الأداء كان عالمي ورد الفعل من الفريق كان سريع وقوي”.

وقال سيد معوض، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، إن النادي الأهلي قدم واحدة من أفضل مبارياته، وكان الأداء ممتعًا ومميزًا، لكنه استقبل 4 أهداف، وهو أمر سيئ بالنسبة لي، خاصة أن بعضها جاء نتيجة لعدم توفيق بعض اللاعبين، وعلى رأسهم محمد الشناوي، الذي كان نجم المباراة الأولى، لكنه لم يكن في أفضل حالاته أمام بورتو، إلى جانب وجود علامات استفهام على أداء بعض المدافعين".

وأشار سيد معوض، إلى أن الأهلي أضاع العديد من الفرص حتى الدقيقة 92، مؤكدًا أنه رغم الصفقات القوية التي أبرمها النادي، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تدعيم خط الدفاع، والدليل على ذلك سهولة تسجيل الأهداف في مرماه، مما يُحتم ضرورة التعاقد مع مدافعين جدد، مضيفًا : “الفريق لعب مباراة بورتو بدون ضغوط نفسية، وهذا ساعده على تقديم أداء هجومي قوي، على عكس أول مباراتين أمام إنتر ميامي وبالميراس، حيث كان الضغط العصبي على اللاعبين أكبر”.

ولفت سيد معوض، إلى أنه من الصعب الحكم على المدرب الجديد من خلال مباريات كأس العالم للأندية فقط، لكن من الواضح أنه بدأ يُكوّن قناعات خاصة ببعض اللاعبين، ويفضل البعض على آخرين، بدليل الاعتماد على كوكا كأساسي بدلًا من يحيى عطية الله، متابعًا: “الأهلي حقق مكاسب كبيرة من المشاركة في البطولة، سواء ماديًا أو معنويًا، الأهلي أصبح "براند" عالمي، والمشاركة في المحافل الكبرى أصبحت من مكونات شخصية النادي".

سيد معوض النادي الأهلي كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجان المقتولان في المنوفية

لم يرزقا بأطفال وعطفا على الجميع.. مأساة زوجين قتلهما أحد أقاربهما طمعا فيهما

سعر الذهب

انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ

زيادة المعاشات

تفاصيل زيادة المعاشات يوليو 2025 .. 15% لـ 11 مليون مستفيد

الأهلي

بعد وداع مونديال الأندية.. الأهلي يدرس الإطاحة بـ 4 لاعبين

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14%

الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض

نقيب التمريض تعلن انتهاء أزمة البكالوريوس التقني

الإيجار القديم

تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية

الاهلي

عرض أوروبي لـ إمام عاشور بسبب مونديال الأندية | تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

الحرب الإيرانية الإسرائيلية

إسماعيل تركي: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها النووية.. وإيران خرجت بمكاسب استراتيجية

السكر

الكسان: تطوير صناعة السكر ضرورة استراتيجية لاستدامة الاقتصاد الوطني

حزب مستقبل وطن

مستقبل وطن يستقبل وفداً من السفارة الصينية لتعزيز الدبلوماسية الحزبية

بالصور

الشوكولاتة الداكنة مسموح بها في الريجيم .. إليك فوائدها المدهشة

فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة
فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة
فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تتعامل مع لدغات الناموس وتتفادى مضاعفاتها؟

ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟
ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟
ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟

قانون الثلاث دقائق والنصف .. عادة بسيطة قد تنقذ حياتك عند الاستيقاظ

ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

فيديو

هزيمة الأهلي من بورت

خبيرة تاروت توقعت هزيمة الأهلي أمام بورتو.. والماتش كان رده غير

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

سلوى عثمان

الفن مش رسالة وأنا مش قدوة.. تصريح جريء من سلوى عثمان عن تعريف دور الفنان

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد