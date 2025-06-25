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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«Nothing» تكشف عن نظام «Glyph Matrix» الجديد في هاتفها الرائد القادم

Nothing
Nothing
احمد الشريف

مع اقتراب إطلاق أول هاتف رائد من شركة Nothing، كشفت الشركة عن تفاصيل نظام الإضاءة الجديد الذي سيحل محل واجهة Glyph المعروفة، حيث يحمل الاسم الجديد "Glyph Matrix"، ويأتي بتصميم مدمج وقابل للبرمجة يمنح الهاتف هوية بصرية أكثر حيوية وتخصيصًا.

في مقابلة مع موقع Design Milk، أوضح "آدم بيتس" رئيس قسم التصميم في Nothing أن نظام Glyph Matrix الجديد يعتمد على مصفوفة micro-LED قابلة للبرمجة، بدلاً من الشرائط الضوئية المحددة مسبقًا كما هو الحال في الإصدارات السابقة. وأكد بيتس أن هذا النظام يمثل "لوحة تواصل بصرية في الوقت الفعلي، نابضة بالحياة ومرحة وشخصية".

تخصيص على مستوى البكسل

يتميز Glyph Matrix بقدرات استجابة على مستوى البكسل، ما يتيح للمستخدمين تخصيص الإضاءة بطريقة دقيقة غير مسبوقة. 

ولا يزال بإمكان المستخدمين تعيين تأثيرات إضاءة لتطبيقات مختلفة أو للإشعارات، تمامًا كما كان متاحًا في واجهة Glyph السابقة، لكن بمزيد من الحرية والمرونة.

توفير مساحة داخلية أكبر

أشار بيتس إلى أن إزالة واجهة Glyph التقليدية سمح للشركة بتحرير مساحة داخل الهاتف، وهي نقطة مهمة في تصميم الهواتف الذكية التي تعاني دائمًا من قيود المساحة. هذه المساحة الإضافية يمكن استخدامها لصالح تحسين سعة البطارية، أو تعزيز نظام التبريد، أو دعم مكونات أخرى.

هوية بصرية جديدة لهاتف Nothing Phone (3)

إلى جانب الجانب العملي، أكّد رئيس التصميم أن نظام Glyph Matrix يمنح هاتف Nothing Phone (3) مظهرًا مميزًا وهوية بصرية فريدة وسط سوق الهواتف الذي بات يعاني من التشابه بين الأجهزة.

 وقال بيتس إن التصميم الجديد يعكس روح التكنولوجيا الممتعة والبصرية التي تميزت بها منتجات التقنية في الماضي.

تصميم جريء في سوق ممل

في وقت تتمسك فيه شركات مثل سامسونج وآبل بتصاميم كلاسيكية مألوفة، تبرز Nothing بأسلوبها المختلف الذي يضخ لمسة من الجرأة والتجديد في سوق الهواتف الذكية. 

نظام Glyph Matrix الجديد هو امتداد لهذا التوجه، ويجسّد رؤية الشركة في جعل التقنية أكثر تفاعلاً وإثارة للاهتمام.

من المتوقع أن تكشف Nothing عن هاتفها الجديد قريبًا، والذي سيكون أول هاتف رائد في تاريخ الشركة، وقد يكون بمثابة خطوة حاسمة في ترسيخ مكانتها كمنافس جدي في سوق الهواتف الذكية.

Nothing شركة Nothing Glyph Matrix

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