بالفوشيا.. روجينا تخطف أنظار جمهورها بإطلالة لافتة

شاركت الفنانة روجينا، جمهورها صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وتألقت روجينا بإطلالة جذابة مرتدية فستان قصير باللون الفوشيا،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت روجينا مكياج جذاب يبرز جمال ملامحها ، مما حازت الصورة علي أعجاب متابعيها.



أعمال روجينا

يُذكر أن روجينا شاركت في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل “حسبة عمر”، الذي شارك في بطولته عمرو عبدالجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، على الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي، من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، وكان من الأعمال ذات الـ15 حلقة فقط.