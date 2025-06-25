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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميلان ينهي اتفاقه مع قائد ريال مدريد

ريال مدريد
ريال مدريد
محمد السعيد

أكد فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن نادي إيه سي ميلان الإيطالي، أنهى اتفاقه مع الكرواتي لوكا مودريتش قائد ريال مدريد، للانضمام إلى صفوفه، الصيف الحالي.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "لوكا مودريتش سينضم إلى ميلان بعد كأس العالم، القرار حُسم تمامًا".

كان ريال مدريد أعلن في وقت سابق رحيل لوكا مودريتش عقب بطولة كأس العالم للأندية، بعد الاتفاق على عدم تجديد عقده.


وبحسب تقارير صحفية، سيوقع مودريتش عقدًا مع ميلان يمتد لموسم واحد، مع خيار التمديد لعام إضافي، مقابل راتب سنوي يُقدر بنحو 3 ملايين يورو .

ريال مدريد يستعد لمواجهة سالزبورج

في سياق آخر، يستعد مودريتش رفقة ريال مدريد لمواجهة سالزبورج  النمساوي، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأجرى اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا في الفوز على باتشوكا تمارين التعافي، أمس الثلاثاء، بينما بدأ بقية اللاعبين الحصة التدريبية مع تمارين التنشيط ثم تدربوا على التمريرات وأجروا سلسلة من التمارين الهجومية الدفاعية.

واختُتمت الحصة مع مباراة 7 ضد 7، حيث أجرى كامافينجا جزءًا من الحصة مع الفريق، ثم واصل العمل بشكل فردي، بينما أجرى مبابي تدريبات فردية في الصالة الرياضية.

ويكفي ريال مدريد التعادل مع سالزبورج للعبور إلى الدور ثمن النهائي.

ميلان لوكا مودريتش ريال مدريد فابريزيو رومانو سالزبورج

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