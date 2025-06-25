قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماراثون الثانوية العامة 2025 | 12 نموذج استرشادي لـ امتحان التاريخ الآن
الإسكان تعلن استكمال تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة
المدير الفني لمنتخب اليد: طموحاتي مع مصر بلا حدود
إنتر ميلان يتحدى ريفر بليت على صدارة المجموعة بكأس العالم للأندية
قبل أداؤه غدا بلجان الثانوية العامة .. نماذج استرشادية لـ امتحان الفيزياء
القسام تكشف تفاصيل إحراقها لجنود الاحتلال الـ7 في كمين خان يونس
منخفض الهند السبب.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو |فيديو
فرص بقاء أفشة صعبة.. شوبير يكشف عن رحيل 4 لاعبين عن الأهلي
بعد تلقيه عروضا مغرية.. وسام أبو علي يرحب بالرحيل عن الأهلي بشرط
3 شهداء في قصف إسرائيلي على محطة وقود شرق غزة
معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟
7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في سوبر ماركت بمصر الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل أداؤه غدا بلجان الثانوية العامة .. نماذج استرشادية لـ امتحان الفيزياء

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

يستعد طلاب الثانوية العامة 2025 الشعبة العلمية (النظامين الجديد والقديم) لآداء امتحان  الفيزياء غدا الخميس الموافق 26 يونيو 2025

ومن جانبها ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع طلاب الشعبة العلمية بالنظامين الجديد والقديم بضرورة الاهتمام بحل النماذج الاسترشادية الرسمية التي اتاحتها الوزارة على موقعها الرسمي ، لانها الأقرب لنظام امتحان الفيزياء المقرر توزيعه غدا بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد روابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 في مادة الفيزياء لتدريب الطلاب قبل الامتحان غدا

النموذج الأول

النموذج الثاني

النموذج الثالث

النموذج الرابع

النموذج الخامس

النموذج السادس

النموذج السابع

النموذج الثامن

النموذج التاسع

النموذج العاشر

النموذج الحادي عشر

النموذج الثاني عشر

نماذج استرشادية لـ امتحان الفيزياء باللغة الانجليزية

كما اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نماذج استرشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 في مادة الفيزياء باللغة الانجليزية لطلاب اللغات ، ويمكن تحميلها من الروابط التالية :

النموذج الأول

النموذج الثاني

النموذج الثالث

النموذج الرابع

النموذج الخامس

النموذج السادس

النموذج السابع

النموذج الثامن

النموذج التاسع

النموذج العاشر

النموذج الحادي عشر

النموذج الثاني عشر

وعلى جانب آخر .. قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في بيان رسمي ،  أن امتحانات الثانوية العامة 2025 مستمرة بشكل طبيعي غدا الخميس الموافق 26 يونيو 2025 بجميع محافظات مصر ، مؤكدة أنه طبقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة 2025 غدا الخميس الموافق 26 يونيو 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الفيزياء الدور الأول لشعبة العلوم والرياضيات، وامتحان التاريخ الدور الأول للشعبة الأدبية

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عندما أصدر قرار اجازة غدا الخميس الموافق 26 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، كإجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، شدد على استمرار أعمال الامتحانات ( ومن بينها امتحانات الثانوية العامة 2025 ) في هذا اليوم وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

تنبيهات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025

جدير بالذكر أنه ، في إطار متابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2025 ، شدد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية على رؤساء اللجان بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة بحيث يتم توزيعها فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

كما وجه رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 مديرى المديريات، بالتأكيد على الملاحظين بالتنبيه على الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة، لأنه لا يعتد به، والتظليل في ورقة إجابة البابل شيت، وذلك من أجل توفير وقت وجهد الطالب.

وبالنسبة لامتحانات المواد التي تحتوي على تراجم مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء، شدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 على التأكيد على رؤساء اللجان بضرورة الدقة في توزيع كراسات الأسئلة والإجابة داخل اللجان، بدءًا من التأكد من سلامة أغلفة الأظرف وتطابق محتواها مع البيانات المدونة عليها، مع كتابة جميع المعلومات بشكل منظم وواضح على الغلاف الخارجي، كما تم التأكيد على مراجعة تتطابق كراسة الأسئلة مع ورقة الإجابة الخاصة بالمادة التي يؤدي الطالب الامتحان بها، لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط.

الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2025 امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

تحرك رسمي من الفيفا ضد الأهلي بعد وداع مونديال الأندية .. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14%

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزول دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الزمالك

كفاية عليك عاوزين لاعب سنه أصغر | الزمالك يصدم نجمه بإعلان مفاجئ

سعر الذهب

سعر أقل جرام ذهب اليوم 25-6-2025

مشروع قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر

كاس العالم

خالد بيومي: ما يفعله الفيفا جريمة سيدفع ثمنها اللاعبون والأندية مستقبلا

عقار مائل بالإسكندرية

تحرك عاجل بشأن عقار مائل يُشكل خطرًا داهمًا بالإسكندرية

ترشيحاتنا

إطعام الطعام

علي جمعة: إطعام المحتاجين أولى من العمرة

وزير التعليم العالي يثمن جهود "الجيش الأبيض" في جامعة الأزهر

«عبدالغفار» يثمن جهود «الجيش الأبيض» بالأزهر في دعم المبادرات الرئاسية

المنام

هل رؤية الله تعالى ممكنة في المنام؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

أبرزها حماية القلب.. البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة

البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة
البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة
البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة

رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة بعد معاناتها من فقدان الشهية العصبي

رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة.. فقدان الشهية العصبي يسلب حياتها بعد صراع طويل
رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة.. فقدان الشهية العصبي يسلب حياتها بعد صراع طويل
رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة.. فقدان الشهية العصبي يسلب حياتها بعد صراع طويل

كاجوال لافت.. حنان مطاوع تستعرض جمالها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

نشرة المرأة والمنوعات| تحضير القهوة بهذه الطرق ترفع خطر الإصابة بالسرطان.. واكتشاف فصيلة دم جديدة بالصدفة باسم «غوادا سالب»

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

سلمى ابو ضيف

وزني وصل 70 كيلو.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل لأول مرة عن تجربة الحمل والولادة

ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو

إيناس عز الدين: جوزي ماسبنيش رغم عدم قدرتي على الإنجاب ويعتبرني ابنته المُدللة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد