سيارة مسرعة.. مصرع شاب أثناء عبوره الطريق بالجيزة

أطاحت سيارة مسرعة ، شخصا أثناء عبوره الطريق الدائري بالجيزة ، ما أسفر عن مصرعه في الحال، تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري وسقوط ضحية، انتقلت قوات الأمن رفقة سيارة إسعاف إلى مسرح البلاغ وأسفر الفحص عن مصرع أحمد.س 35 سنة حيث كان يعبر الطريق وأطاحت به سيارة ملاكي مسرعة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتحفظ على قائد السيارة وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.