الرئيس الأمريكي: إيران لن تحصل على سلاح نووي ولن تستمر في التخصيب

أفاد قناة "القاهرة الإخبارية" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن الولايات المتحدة قد تنتهي إلى إقامة علاقات جيدة مع إيران، رغم التوترات المتصاعدة في المنطقة.

ترامب: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يسير بشكل جيد شاهد.. ترامب ينشر فيديو عن قصف إيران بقاذفات بي2 د. منال إمام تكتب: ترامب علامة فارقة في التاريخ السياسي الأمريكي الحديث ويتكوف: ترامب يتطلع إلى اتفاق سلام شامل مع إيران

إسرائيل وجهت ضربات قاسية لصواريخ إيران

وقال ترامب إن إسرائيل وجهت ضربات قوية للصواريخ الإيرانية خلال الأيام الأخيرة، في إشارة إلى تصعيد العمليات العسكرية بين الجانبين.

لا سلاح نووي لإيران

وأضاف ترامب في تصريحاته أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، مؤكدًا أن طهران لن تتمكن من مواصلة تخصيب اليورانيوم، وهو ما يعكس استمرار موقفه المتشدد تجاه البرنامج النووي الإيراني.