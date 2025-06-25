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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس الأمريكي: إيران لن تحصل على سلاح نووي ولن تستمر في التخصيب

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفاد قناة "القاهرة الإخبارية" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن الولايات المتحدة قد تنتهي إلى إقامة علاقات جيدة مع إيران، رغم التوترات المتصاعدة في المنطقة.

إسرائيل وجهت ضربات قاسية لصواريخ إيران

وقال ترامب إن إسرائيل وجهت ضربات قوية للصواريخ الإيرانية خلال الأيام الأخيرة، في إشارة إلى تصعيد العمليات العسكرية بين الجانبين.

لا سلاح نووي لإيران

وأضاف ترامب في تصريحاته أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، مؤكدًا أن طهران لن تتمكن من مواصلة تخصيب اليورانيوم، وهو ما يعكس استمرار موقفه المتشدد تجاه البرنامج النووي الإيراني.

قناة القاهرة الإخبارية دونالد ترامب الولايات المتحدة

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