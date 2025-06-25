عبلة كامل في ظهور مفاجئ: شكرا على المحبة

نشرت الفنانة عبلة كامل صورة جديدة بعد اختفائها عن الأنظار مدة طويلة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت عبلة كامل بالعباءة، وحازت الصوره علي اعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالاتي: وحشتيني،ربنا يديكي الصحة، وشك كله نور.

وعلقت علي الصورة كاتبه: أحيانًا بنستغرب ليه في ناس قلوبنا ترتاحلهم من أول لحظة.

وتابعت: ربنا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وُدًّا،السر مش فيهم السر في نقاء قلوبهم وعلاقتهم بربهم،شكرا علي المحبة.

برزت الفنانة عبلة كامل في الساحة الفنية بموهبتها الفريدة وأدائها المتميز، وتتمتع بملامحها المصرية الأصيلة.

اشتهرت عبلة كامل بأسلوبها البسيط والعفوي، الذي يعكس صدقها في التمثيل، مما جعلها تتقن أدوارها بحب وشغف و قدّمت العديد من الأعمال الفنية التي لاقت استحسان الجمهور، تاركة بصمة لن تنسي من ذاكرة المشاهدين، ولا تزال واحدة من الأسماء اللامعة في عالم الفن.

ولدت الفنانة عبلة كامل، في 17 سبتمبر 1960 بقرية نكلا العنب في محافظة البحيرة و تخرجت في كلية الآداب قسم المكتبات، بدأت مسيرتها الفنية من خلال المسرح الجامعي، ثم التحقت بمسرح الطليعة، وكان أول أعمالها مسرحية "نوبة صحيان".

جاءت انطلاقتها السينمائية عندما اكتشفها المخرج يوسف شاهين وقدمها في فيلم "وداعا بونابرت"، حيث لفتت الأنظار بموهبتها.

أما بدايتها التلفزيونية فكانت مع الكاتب أسامة أنور عكاشة من خلال دورها في مسلسل "ليالي الحلمية"، والذي كان نقطة تحول في مسيرتها الفنية.

على الصعيد الشخصي، تزوجت عبلة كامل من المخرج أحمد كمال وأنجبت منه ابنتيها التوأم، فاطمة وزينب.

وقدّمت عبلة كامل العديد من الأعمال المميزة في السينما والتلفزيون والمسرح، ومن أبرزها ليالي الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، الشهد والدموع، ضمير أبلة حكمت، المال والبنون، سلسال الدم، أفراح إبليس.