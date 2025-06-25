أخبار الفن| وفاة فنان شهير بعد تعرضه لجلطة دماغية.. وظهور أول لـ وائل كفورى وزوجته شانا عبود

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار خلال الساعات الماضية من أبرزها وفاة الفنان عماد محرم وأول ظهور للفنان وائل كفوري مع زوجته.

إجمالى إيرادات الأفلام.. عصام عمر يفاجئ كريم عبد العزيز وتامر حسني

تتنافس عدد من الأفلام في دور العرض السينمائي منذ أول أيام عيد الأضحي، ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال.

وفاة الفنان عماد محرم عن عمر يناهز 74 عاما

نشرت أسرة الفنان عماد محرم، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعلن فيه عن وفاته عن عمر يناهز 74 عاما.

وقالت أسرة الفنان عماد محرم: إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل من أطيب من عرفت بحياتي وحما نجلي المنتج الكبير عماد محرم.. جزاه الله الخير واصطفاه من أهل الجنة وألهم عائلته وألهمنا الصبر والسلوان.

ينتظران مولودهما الأول.. وائل كفورى وشانا عبود يخطفان الأنظار في أحدث ظهور

خطف الفنان وائل كفوري وشانا عبود الأنظار إليهما فى إحدى الحفلات الخاصة ليسجل ذلك اول ظهور لهما بعد زواجهما منذ عام.

وظهر على شانا عبود فى الحفل علامات الحمل حيث ينتظران مولودهما الأول.

وفاة عماد محرم.. قصة مرضه بجلطة دماغية مرتين

توفى الفنان عماد محرم عن عمر يناهز 74 عاما وقد قدم الراحل عدد من الاعمال الفنية المهمة التى تظل عالقة فى أذهان الجمهور.

وقد تعرض عماد محرم في السنوات الأخيرة لأزمة صحية خطيرة، حيث أُصيب بجلطة دماغية أثرت على نطقه وحركته، ما تسبب في ابتعاده القسري عن الساحة الفنية لفترة طويلة، ورغم تلك الظروف ظل يتمسك بالأمل في العودة للفن، مؤكدا في تصريحات سابقة أنه لن يعتزل رغم المرض، وفي 23 مايو 2025، أعلنت زوجته عن إصابته بجلطة دماغية ثانية، مما فاقم من حالته الصحية بشكل كبير، ودفعها إلى مناشدة الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، وهو ما أثار تعاطف واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

بعد تصدرها التريند.. مي عز الدين توجه رسالة لـ عبلة كامل

حرصت الفنانة مي عز الدين، على توجيه رسالة مؤثرة إلى الفنانة عبلة كامل، بعد ظهورها الأخير رفقة شاب نشر الصورة عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام معلقًا عليها: "عمتي حبيبتي".

ونشرت مي عز الدين صورة عبلة كامل مرة أخري عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي على إنستغرام وعلقت قائلة: "انتي حتة من قلبي".

لم يحضر أحد .. غياب تام للفنانين فى جنازة الفنان عماد محرم.. فيديو

غاب النجوم عن جنازة الفنان الراحل عماد محرم التى أقيمت ظهر اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد حيث اقتصر الحضور على أرملته والمنتج محمد فوزى والإعلامية بوسى شلبي.

توفى الفنان عماد محرم عن عمر يناهز 74 عاما وقد قدم الراحل عدد من الاعمال الفنية المهمة التى تظل عالقة فى أذهان الجمهور.