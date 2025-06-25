بعد تصدرها التريند.. مي عز الدين توجه رسالة لـ عبلة كامل

حرصت الفنانة مي عز الدين، على توجيه رسالة مؤثرة إلى الفنانة عبلة كامل، بعد ظهورها الأخير رفقة شاب نشر الصورة عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام معلقًا عليها: "عمتي حبيبتي".

ونشرت مي عز الدين صورة عبلة كامل مرة أخري عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي على إنستغرام وعلقت قائلة: "انتي حتة من قلبي".

وتصدّرت الفنانة القديرة عبلة كامل تريند مواقع تيك توك، وذلك بسبب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها.

وظهرت عبلة مرتدية عباءة سوداء، بشكل جميل، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين جمهورها، بين من شكّك، أن الصورة ليست حديثة ومن عبّر عن مدى حبه لها، ميتمنين عودتها للتمثيل..

كانت الفنانة رحمة أحمد، قد كشفت تفاصيل مكالمة الفنانة عبلة كامل لها التي تلقتها وتضمنت عدة نصائح لها في مشوارها الفني.

وقالت رحمة أحمد، في تصريحات تلفزيونية، إنها حينما ذهبت للفنان أشرف زكي، في نقابة المهن التمثيلية، أخبرها أن لديه مفاجأة لها وأعطاها الموبايل، فتفاجأت بمكالمة عبلة كامل، التي نصحتها فيها بأن تتنوع في أدوارها التي تقدمها.

وقالت رحمة أحمد، إنها تحب عبلة كامل وتقدرها وهي من جمهورها، مشيرة إلى أنها تعاملت معها كأم في المكالمة.