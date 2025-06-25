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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الهجرة النبوية بين دروس الإيمان وحب الوطن .. مفاتيح تربوية للكبار والصغار

قصة الهجرة النبوية
قصة الهجرة النبوية
عبد الرحمن محمد

مع حلول كل عام هجري جديد، تعود قصة الهجرة النبوية الشريفة لتُحيي في نفوس المسلمين معاني عظيمة من الصبر والإيمان والتوكل، خاصة لدى الآباء والمربين الراغبين في غرس تلك القيم لدى أبنائهم. 

وتُعد رحلة النبي محمد ﷺ من مكة إلى المدينة لحظة محورية في تاريخ الإسلام، أسست لمبادئ الدولة الإسلامية الأولى، وامتزجت فيها المشقة بالتخطيط، والإرادة بالتسليم، والحب الصادق للوطن بالتضحية في سبيل الرسالة.

الشيخ يسري عزام سلّط الضوء على دروس هذه الرحلة في حديثه عبر برنامج "الحياة أخلاق"، مبينًا أن الهجرة ليست مجرد انتقال مكاني، بل نموذج رباني لاختيار الإيمان على الراحة، والثبات على الحق في وجه المحن. 

وشدد الشيخ على أن من أهم ما يجب أن يتعلمه الأطفال والكبار من الهجرة، هو أن المسلم لا يسير في الحياة عشوائيًا، بل يُخطط ويأخذ بالأسباب، مع يقين تام أن التوفيق من الله وحده.

كما أشار إلى مشهد بالغ الأثر في غار ثور، حين كان النبي ﷺ وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه مختبئين من أعين المشركين.

 وعندما شعر أبو بكر بالخطر قائلاً: "لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا"، أجابه النبي مطمئنًا: "يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا".

وتجلّت عناية الله بنبيه وصاحبه في تلك اللحظات العصيبة، كما جاء في قوله تعالى:
"إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ.. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا" [التوبة: 40].


وقد أوضح العلماء أن "سكينته عليه" تعني نزول الطمأنينة على قلب النبي ﷺ، ومنها انسابت السكينة إلى قلب أبي بكر الصديق، الذي طالما فهم رسوله من دون كلمات، بفراسة الإيمان وصحبة الصدق.

ويبرز من هذه القصة أن الإسلام لم يفصل بين حب الوطن والإيمان، فالنبي ﷺ غادر مكة بقلبٍ يعتصر ألمًا، قائلاً: "والله إنك لأحب أرض الله إليّ، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت"، لتبقى الهجرة درسًا خالدًا في التضحية، والتوكل، وحب الوطن، وتوحيد القلب مع الله في كل قرار مصيري.

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