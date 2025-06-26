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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين تويوتا كورولا هيونداي إلنترا اي دي 2025

تويوتا كورولا هيونداي إلنترا اى دى 2025
تويوتا كورولا هيونداي إلنترا اى دى 2025
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصرية الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا كورولا هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

محرك هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025

تستمد سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 11.6 ثانية، وتحتاج إلى 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر، وقوة 127 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 195 كم/ساعة .

سعر هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 تباع بسعر 985 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 تباع بسعر مليون و 65 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 تباع بسعر مليون و 170 ألف جنيه .

محرك تويوتا كورولا موديل 2025

تويوتا كورولا موديل 2025

تتسارع سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 12 ثانية، وتحتاج إلى 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، وبها قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 189 ألف/كم .

سعر تويوتا كورولا موديل 2025

تويوتا كورولا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

مستقبل صناعة السيارات تكنولوجيا حديثة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 سعر هيونداي إلنترا اى دى تويوتا كورولا موديل 2025 سعر تويوتا كورولا موديل 2025

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