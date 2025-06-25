قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط
وسام أبو علي يوجه الشكر لجماهير الأهلي: دعمكم جعلنا نشعر وكأننا نلعب في القاهرة
أحمد موسى عن شائعات القبض على أحد أعضاء النيابة وضباط شرطة: أخبار مزيفة.. فيديو
مدبولي: الموارد المحلية من العملة الصعبة غطت احتياجات الدولة للشهر الرابع على التوالي
بث مباشر.. النيابة العامة ترد على الشائعات.. أحمد موسى يكشف تفاصيل القبض على أحد أعضائها وضباط شرطة
خالد أبو بكر: يجب إعادة صياغة قانون الإيجار القديم بعيدا عن فكرة الطرد
من انتصر في حرب الـ12 يومًا بين إيران وإسرائيل؟ (تحليل خاص)
أحمد موسى يوضح حقيقة شائعات القبض على عضو بالنيابة وعدد من الضباط
فيفا يجدد إيقاف القيد على 5 أندية مصرية بسبب 10 قضايا..وهذا موقف الزمالك وبيراميدز
دار الإفتاء: غدا بداية شهر المحرم والسنة الهجرية الجديدة 1447 هـ
تفاصيل زيادة المرتبات 2025 ومواعيد الصرف.. رواتب تصل إلى 13800 جنيه
أبرز 9 تصريحات لرئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إغلاق عيادة للتجميل بالشيخ زايد لعملها بدون ترخيص.. ما عقوبة المخالفين؟

الحبس
الحبس
محمد الشعراوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة للتجميل، بمنطقة الشيخ زايد، محافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.

تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

تعمل بدون ترخيص

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة قامت بالمرور على العيادة المذكورة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على أدوية وحقن مجهولة المصدر داخل المنشأة.

عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص

وواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.

ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

وزارة الصحة والسكان المنشات الطبية خالد عبدالغفار عيادة للتجميل إغلاق عيادة للتجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

الرئيسان السيسي

الرئيس السيسي يقرر زيادة المعاشات 15% اعتبارًا من أول يوليو 2025

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

أرشيفية

بسبب رسوبه ومرض شقيقته.. طالب طب يقفز من الطابق الـ 11 في المعادي

طارق النبراوي نقيب المهندسين

غضب عارم ضد النقيب.. المهندسين تقرر منح عضويتها للحاصلين على دبلوم صنايع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. ترقبوها هنا

وسام ابو علي

بعد تلقيه عروضا مغرية.. وسام أبو علي يرحب بالرحيل عن الأهلي بشرط

ترشيحاتنا

أحدث التقنيات

أخبار التكنولوجيا .. سامسونج تعلن عن موعد ومواصفات هاتف Galaxy Z Flip7 وبسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث 5 أنواع باور بانك في الأسواق

هواتف هواوي بيورا 80

وحش جديد من هواوي.. إليك تفاصيل هاتف Pura 80 Ultra

هاتف Galaxy Z Flip7

بسعر منافس.. سامسونج تعلن عن موعد ومواصفات هاتف Galaxy Z Flip7

بالصور

فوائد المانجو للبشرة وللشعر مذهلة..تعرف عليها

فوائد المانجو للبشرة وللشعر
فوائد المانجو للبشرة وللشعر
فوائد المانجو للبشرة وللشعر

لغذاء صحى.. دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز

دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.
دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.
دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

طريقة السلطة المكسيكية الباردة

طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة

فيديو

مانويل جوزيه

لم أكن لأكمل 3 شهور مع الأهلي.. مانويل جوزيه يعترف: كنت أنوي الهرب

الفنان إدوارد

إدوارد: المخرج محمد سامي استفزني في مسلسل إش إش| فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

وفاة عماد محرم

رحيل الفنان عماد محرم عن عمر 74 عاما بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد