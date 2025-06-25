ضياء رشوان: إسرائيل أقنعت ترامب بضرب إيران لكن الواقع خالف التوقعات

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان إن هناك خلافًا داخل الإدارة الأمريكية بشأن تقييم نتائج الضربة العسكرية على إيران، خاصة بين أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وأوضح، خلال لقاء مع الإعلامية منة فاروق، على قناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل أقنعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران باتت على بعد أسابيع فقط من امتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي، وهو ما دفعه لمنح الضوء الأخضر لتنفيذ الضربة، رغم أن بعض الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية قدّرت أن إيران لا تزال بحاجة إلى عام أو أكثر للوصول إلى تلك المرحلة.

وأضاف رشوان، أن إسرائيل أقنعت ترامب أيضًا بقدرتها على إنهاء المواجهة سريعًا، مستخدمة نفس "النظرية" التي اعتمدتها سابقًا في التعامل مع حزب الله، وهي استهداف القيادة أولًا لإحداث صدمة درامية كبيرة.

وعلّق رشوان بأن هذا الأسلوب قد ينجح مع تنظيمات مسلحة، لكنه لا يصلح في مواجهة دولة تمتلك تاريخًا وجيشًا ومؤسسات عريقة تمتد جذورها لآلاف السنين، قائلاً: "ثبت أنه لا يصلح، ترامب وثق في إسرائيل.. لكن الواقع جاء مختلفًا".