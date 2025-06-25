ضياء رشوان: ترامب أعجب بأداء إيران العسكري ويُقدّر من يظهر القوة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر لاحقًا عن إعجابه بالأداء العسكري الإيراني، مشيرًا إلى أن ذلك يتماشى مع شخصيته التي تنجذب إلى مَن يظهر القوة، وقال: "ترامب لديه ولع بالقوة، يرى أن من يُظهر القوة يستحق الاحترام".

كما لفت، خلال لقاء مع الإعلامية منة فاروق، على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن أداء إيران العسكري فاجأ الجميع، بما فيهم إسرائيل، رغم ما يُقال عن وجود مئات أو حتى آلاف الجواسيس داخل إيران.

وأضاف أن التركيبة المجتمعية المعقدة والمتنوعة في كل من إيران ولبنان تسهّل اختراقهما استخباراتيًا، إلا أن نوعية الاختراق تختلف، مشيرًا إلى أن الاختراق في لبنان – خاصة داخل حزب الله – استهدف آليات القيادة والاجتماع، بينما في إيران اقتصر على معلومات تتعلق بالمواقع فقط، ومع ذلك لم تتمكن إسرائيل من تعطيل أو احتواء الأداء العسكري الإيراني.