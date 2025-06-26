محافظ الوادي الجديد يتابع إجراءات رقمنة الخدمات الحكومية

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، موقف رقمنة الخدمات الحكومية الجماهيرية من خلال التطبيق الإلكترونى الذى أطلقته المحافظة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التابعة للجهات الحكومية المختلفة بالتزامن مع توجهات الدولة للتوسع فى الخدمات الرقمية الحكومية.

ووجه المحافظ بوضع خطة زمنية للانتهاء من إضافة وإتاحة حصول المواطن على كافة الخدمات من خلال التطبيق، تسهيلًا على المواطنين بأنحاء المحافظة ومراعاةً للتباعد الجغرافى بين المراكز وبين المقار المركزية للحصول على هذه الخدمات.

كما تمت متابعة الإطلاق التجريبى للتطبيق من خلال إتاحة بعض خدمات قطاع التعليم بالمحافظة، حيث استقبل التطبيق 314 تظلمًا على نتيجة الشهادة الإعدادية ساهم من خلالها فى اختصار الإجراءات وتوفير وقت وجهد أولياء الأمور والطلاب.