بناء على طلب الجمهور.. كارول سماحة تعلن عن عرض ثالث لمسرحيتها كله مسموح

أعلنت الفنانة كارول سماحة عن إضافة عرض ثالث لمسرحيتها الأستعراضية “كله مسموح” .

وكتبت كارول سماحة منشورا عبر حسابها بموقع فيس بوك، قالت فيه: مهرجان بيت الدين في لبنان عاد إلى المسار الصحيح، وبسبب الطلب الشعبي يسعدنا أن نعلن أنه سيتم إضافة عرض ثالث لـ كله مسموح يوم 23 يوليو القادم.

وكانت أعلنت الفنانة كارول سماحة، العودة إلى عملها واستئناف مسرحيتها “كله مسموح” ، وبالرغم دخولها فى حالة حزن واكتئاب بعد وفاة زوجها المنتج وليد مصطفي إلا انها قررت أن تستكمل عملها بشكل طبيعي لأن هذا الأمر كان وصيته لها قبل وفاته.

وكتبت كارول سماحة منشور عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، معلقا: "رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة اللي عم عيشها... عندي مسؤولية وإلتزام كبير تجاه فريق عمل و٧٠ فنان على المسرح... هيدي كانت وصية زوجي وليد إنو مهما يصير لازم العمل يكمّل...

افتتاح مسرحية كلو مسموح رح يكون نهار الاثنين والثلاثاء ١٢ و١٣ أيار... ومنكفي العروض ١٥ و١٦ و١٧ أيار على مسرح كازينو لبنان

المسيرة بعدا مستمرة، بوجع... بس بإيمان كبير".

وفاة وليد مصطفى

رحل عن عالمنا المنتج وليد مصطفى، بعد صراع مع المرض، ودخلت كارول سماحة في حالة انهيار خلال تشييع جثمانه.

كلمات مؤثرة من كارول عن زوجها الراحل

نعت الفنانة كارول سماحة، زوجها الراحل وليد مصطفى، بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.