سيدة تتهم مركز شباب بوضع كاميرا داخل جيم السيدات.. والإدارة ترد

تقدمت سيدة ببلاغ تتهم فيه إدارة مركز التنمية الشبابية بمركز قويسنا في محافظة المنوفية بوجود كاميرا داخل جيم السيدات.

وأكدت السيدة، أنها فوجئت بوجود كاميرات مراقبة داخل صالة جيم السيدات مما يعد انتهاكا للخصوصية.

فيما أصدرت إدارة مركز التنمية الشبابية بقويسنا بيانا تؤكد فيه الاحترام الكامل للجميع، وحرصا على الشفافية في التعامل مع الرأي العام فإننا نوضح ما يلي:

صالة الجيم داخل مركز التنمية الشبابية بقويسنا تدار من قبل إحدى الشركات الرياضية المتخصصة الكبرى التي تشرف على إدارة عدد من صالات الألعاب الرياضية (جيمات) في محافظة المنوفية والقاهرة، وتلتزم الشركة بكافة المعايير المهنية والقانونية، وتضع خصوصية وسلامة المترددين على رأس أولوياتها، انطلاقا من حرصها على الحفاظ على سمعتها وثقة الجمهور.

وأكد البيان أن الكاميرات الموجودة داخل الجيم مخصصة فقط للتأمين والمراقبة العامة، وهي مثبتة في الأماكن المفتوحة مثل المداخل والممرات الرئيسية، ومنطقة حفظ الأمانات “لوكرات”.

كما يتم تخصيص طاقم عمل نسائي بالكامل خلال فترات تدريب السيدات، حيث يقتصر التواجد على المدربات فقط، دون أي عنصر رجالي، تعزيزا للأمان والخصوصية.

وبخصوص الواقعة الأخيرة، فقد أبدت إحدى السيدات اعتراضا على وجود الكاميرات الموجودة في منطقة حفظ الامانات، وتم استدعاء الشرطة، وتم التعامل مع الموقف باحترام وشفافية، وانتهى الأمر، بعد توضيح جميع الإجراءات والتأكيد على عدم حدوث أي تجاوز والتأكيد علي أن الكاميرات لن تعمل أثناء فترة تدريب السيدات لمزيد من الحرص ويستقبل الجيم أعضائه بصفة طبيعه حيث تم توريد أجهزة تدريب متطورة حرصا على مصلحة الأعضاء.

وأكدت إدارة المركز رفضهم ما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة تهدف إلى تشويه الجهود والنجاحات التي يحققها المركز، وتؤكد أن هذه الادعاءات تأتي في إطار محاولات للتشويش والإثارة، دون سند حقيقي.

وأكدت إدارة مركز التنمية الشبابية بقويسنا التزامها الكامل بالقوانين واللوائح وحرصها الدائم على تقديم خدمة آمنة وراقية لكل المترددين، كما تدعو الجميع للتواصل عبر القنوات الرسمية حال وجود أي استفسار أو ملاحظة وتحذر إدارة المركز من اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه ضد كل من يروج للشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون سند من الحقيقة وذلك للحفاظ علي كافة حقوق المركز.