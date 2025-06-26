كاتب صحفي: ثورة 30 يونيو نفحة كبيرة نتمنى استمرارها أمام التحديات الحالية

اكد الكاتب الصحفي أحمد الجمال، أن الاخوان عملوا بازدواجية المعايير في الحكم، مضيفاً أن ثورة ٣٠ يونيو نفحة كبيرة نتمنى استمرارها في ظل التحديات الحالية.





واضاف الجمال، في حوار مع الاعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج نظرة، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس، اقصد هنا ان يتحقق للمواطن كل احلامه في ظل التحديات الصعبة الكييرة والتي يمكن ان تؤخر هذا الأمر.

وتابع ، أن شعب مصر في كل تصرفاته عبقري، مستطردا أن مصر كانت على شفا الانهيار وقتال أهلي ومعركة حقيقية في حكم الإخوان.



واكمل الكاتب الصحفي أحمد الجمال، ان ما حدث يوم ٣٠ يونيو عام 2013 حمى مصر من الانجرار الى القتال على الموارد والمذهب والدين.