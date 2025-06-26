الاتحاد الأفريقي: نتابع ما يهم القارة السمراء .. والدفاع عن رؤيتها

أكد السفير محمد إدريس المندوب الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة، أن التمثيل القاري في الأمم المتحدة يختلف عن التمثيل الوطني للدول.

وقال إدريس في تصريحاته لقناة " إكسترا نيوز "، :" الأمم المتحدة تتعامل مع أمور تتعلق بالسلم والامن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان".



وتابع " نتابع القضايا ذات الأهمية ونقل مواقف القارة الإفريقية للأمم المتحدة وهناك قدر كبير من التنسيق لإعداد موقف موحد للقارة الأفريقية في مختلف القضايا".



واكمل إدريس :" سنعمل على متابعة ما يهم القارة الأرفريقية بالأمم المتحدة والدفاع عن رؤيتها وبلورة موقف أفريقي موحد في الأمم المتحدة ".



ولفت محمد إدريس :" مهمتنا متابعة كل ما يهم القارة الأفريقية وطرحه في المحافل الدولية ".