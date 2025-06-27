أدوات تدريب الأهلي في المطار تثير تساؤلات الجماهير

قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر بالنادي الأهلي كشف حقيقة الفيديو المنتشر من مطار القاهرة الدولي لنقل الهداية والشنط الخاصة باللاعبين وسط انتقادات كبيرة وحادة من الجماهير على السوشيال ميديا.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:"أكد المصدر إن كل المنتشر لا أساس له من الصحة وما تم نقله في سيارة كبيرة كان أدوات للتدريبات وبعض الأجهزة التي تم جلبها من الولايات المتحدة الأمريكية للتدريب والاستشفاء وليست هدايا كما يُشاع".

وأكمل الغندور:"كل لاعب كان مسؤولًا عن حمل حقائبه وعمال النادي كانوا يحملون الأجهزة في السيارة للذهاب به إلى مقر النادي".