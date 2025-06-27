نائب رئيس حزب الحرية: تمثيل الفئات المميزة دستوريا مستحيل حال الأخذ بالقائمة النسبية

علق الدكتور محمد الفيومي ، النائب الأول لرئيس حزب الحرية المصري على الجدل الذي أثير من جانب عدد من الأحزاب بعد إصدار قوانين الانتخابات ومطالبتهم بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية.

وأكد الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن هذا الجدل أثير من بعض الأحزاب القليلة خلال جلسات الحوار الوطني ، ولم يحصل على أغلبية الحاضرين في الحوار الوطني ، لسبب وهو أنه هناك استحالة عملية أن تجرى الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية في ظل أن الدستور نص على تمثيل المرأة والشباب والمسيحيين والمصريين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين، وكل هذا لن يتحقق في ظل القائمة النسبية وأمر مستحيل.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب الحرية المصري: ولذلك فإننا أمام استحقاقات دستورية تحكمنا وتجعلنا نذهب للنظام الأمثل والذي نحقق من خلاله هذه الاستحقاقات ، وبالتالي فإن القائمة النسبية لا تصلح إلا إذا تم إلغاء كل التمييز الموجود في الدستور للفئات الستة المميزة.