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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جاستن بيبر يغير اسمه على إنستجرام

جاستن بيبر
جاستن بيبر
شروق سلامة

في خطوة مفاجئة، قام المغني العالمي جاستن بيبر يوم الخميس 26 يونيو بتغيير اسمه على إنستجرام من @justinbieber إلى @lilbieber، بالتزامن مع نشره 12 منشورًا متتالياً في اليوم نفسه، كان أبرزها صور مميزة جمعته بابنه جاك بلوز، الذي وُلد في أغسطس 2024 من زوجته هايلي بيبر.


 

ابنه 

في إحدى المنشورات، ظهر جاستن وهو يلعب مع جاك الجالس داخل صندوق كرتوني مليء بالكرات، وبدت الصور عفوية ودافئة. بيبر لم يعلّق بكلمات طويلة، بل اكتفى بإشارة بسيطة، وكأن الصور كانت كافية لتقول كل شيء.


خلال الأسابيع الماضية، شارك جاستن صورًا عديدة لابنه، منها صورة بالأبيض والأسود، وصورة لجاك وهايلي بجوار بيانو، وصورة عائلية هادئة في المنزل. هذا التكرار في مشاركة اللحظات العائلية يعكس اهتمامه العميق بدوره كأب.


 

بموازاة هذه اللحظات العائلية، كان جاستن يعبّر عن مشاعره المؤلمة من خلال منشورات صريحة تتناول الغضب، الصدمة النفسية، ومحاولات الشفاء. كتب في إحدى المرات: “السر في الحياة هو المغفرة”، وشارك لاحقًا نصًا قال فيه: “إذا لم يعجبك غضبي، فأنت لا تحبني. غضبي هو رد فعل على ألم مررت به”.

كما عبّر عن استيائه من النصائح المتكررة التي تطالبه بـ”الشفاء”، قائلاً: “لا تعتقدوا أنني لم أحاول. أعرف أنني مكسور. وكلما حاولت أن أكون كما يتوقع الناس، كلما شعرت بالتعب أكثر”.


 

جاستن بيبر 

وكانت قد تداولت تقارير إعلامية مؤخرًا أن النجم الكندي جاستن بيبر يواجه أزمة مالية طاحنة قد تُفضي إلى إعلان إفلاسه، بعد تراكم ديون ضخمة عليه، وخلافات حادة مع مدير أعماله السابق سكوتر براون.


الأزمة بدأت بعد فشل جولة بيبر الغنائية “جاستيس” التي أُلغيت عام 2022 بسبب مشاكله الصحية والنفسية،وبحسب مصادر مطلعة، فإن بيبر كان قد حصل على دفعة مقدمة من شركة AEG المُروّجة للجولة بقيمة 40 مليون دولار، لكنه لم يستكمل الجولة، مما جعله مدينًا للشركة بمبلغ 24 مليون دولار.


 

جاستن بيبر إنستغرام هايلي بيبر

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