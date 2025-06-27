تمرين منتظم ونظام صارم..سر احتفاظ عمرو دياب بشبابه وظهوره بكامل ليقاته

كشفت مدربة اللياقة البدنية درّية نادر عسر عن كواليس النظام الرياضي الذي يتبعه الفنان عمرو دياب، مشيرة إلى أن ما يظهر في مقاطع الفيديو المتداولة له خلال أداء التمارين يعكس سنوات من التدريب المنتظم والتحول التدريجي نحو أسلوب حياة رياضي.

وأوضحت خلال حوارها مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى، أن المستوى البدني الذي وصل إليه الهضبة لم يتحقق بين ليلة وضحاها، بل نتيجة الوعي بأهمية التمرين المنتظم، والدمج بين الرياضة اليومية والنظام الغذائي المتوازن، مؤكدة أن الرياضة أصبحت جزءًا من حياته اليومية.

وأضافت: "الوصول لليفل اللي هو فيه دلوقتي حصل بعد مجهود منتظم، واللي فارق بينه وبين الناس اللي بتبدأ وتوقف هو الالتزام"، مشددة على أن عمر الشخص لا يمثل عائقًا أمام بناء لياقة بدنية جيدة، وإنما الأهم هو القرار بالالتزام والانطلاق نحو نمط حياة صحي مهما كان العمر.

واختتمت حديثها بالتأكيد، أن العديد من النجوم الذين يحافظون على مظهرهم الشاب وصحتهم العالية، لم يبدأوا الاهتمام بأنفسهم مؤخرًا، بل هم ثمرات جهد طويل بدأ في مراحل مبكرة من حياتهم الفنية والعملية.