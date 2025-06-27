الأنبا ديسقورس يزور السفير الألماني بالقاهرة

زار الأنبا ديسقورس أسقف جنوبي ألمانيا ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، مقر السفارة الألمانية بالقاهرة، والتقى السفير يورجن شولتس، السفير الألماني بمصر، للتعارف عقب سيامته للخدمة في جنوبي ألمانيا مطلع الشهر الجاري.

ونقل نيافته في بداية اللقاء تحيات قداسة البابا تواضروس الثاني بالسفير.

ومن جهته أعرب السفير عن تقديره لقداسة البابا على اهتمامه برعاية أبنائه الأقباط في ألمانيا وبالكنائس القبطية هناك، وقدم التهنئة للأب الأسقف الجديد متمنيًا له النجاح في خدمته. وتطرق الحديث إلى أوضاع الكنائس القبطية في ألمانيا ومستقبلها.

وفي نهاية اللقاء قدم نيافته هدية تذكارية للسفير الألماني عبارة عن أيقونة العائلة المقدسة.