طريقة عمل صينية بطاطس باللحم بخطوات بسيطة

تعد صينية البطاطس باللحم من الأكلات المميزة والشهيرة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير صينية البطاطس باللحم بخطوات بسيطة وسهلة.

وإليكم طريقة تحضير صينية البطاطس باللحم

مقادير صينية البطاطس باللحم

بطاطس حلقات

بصل مقطع حلقات

ملعقة صغيرة ثوم

بهارات

بابريكا

مكعب مرق حسب الرغبة

لحم

سمن

زيت

عصير طماطم

صلصة طماطم

طريقة تحضير صينية البطاطس باللحم

شوحي اللحم جيدا في الزيت والسمن معا حتى تأخذ لون بني.

ضعي لها البصل والثوم والبهارات والبابريكا والملح والفلفل.

ضيفي البطاطس ومكعب المرقة والطماطم والصلصة.

ضعي ماء مغلي وتترك حتى الغليان.

ثم ضعي البطاطس باللحم في بايركس وتطهى في الفرن حتى تمام الطهي وتقدم ساخنة.