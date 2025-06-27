الحلقة الرابعة من فندق الأحلام: نيلوفر تقترب من كان

تواصل حلقات مسلسل “فندق الأحلام - Çift Kişilik Oda” جذب اهتمام الجمهور مع تصاعد وتيرة التوتر والتشويق، لا سيما في الحلقة الرابعة التي عُرضت مؤخرًا عبر منصة “شاهد” وقناة NOW التركية.

في هذه الحلقة، تبدأ العلاقة بين “كان” و”نيلوفر” في أخذ منحى جديد، بعد أن تمرّض كان لنوبة هلع تجد نيلوفر نفسها شاهدة عليها، مما يربك مشاعره ويجعله أكثر قربًا منها، رغم محاولاتها المستمرة للابتعاد.





تتخذ الأحداث منعطفًا حاسمًا عندما تُختار نيلوفر لتكون الوجه الإعلاني للفندق، ما يفرض عليها العمل عن قرب مع كان ضمن مشروعه الجديد المرتبط بمدينة بورصة. هذه الرحلة المهنية تتحول سريعًا إلى مغامرة شخصية مليئة بالمفاجآت، خصوصًا بعد أن تنضم “غامزة” بشكل مفاجئ إلى خط السير، معتقدة أنها ستكون شريكة كان، لتُصدم بحقيقة التقارب بينه وبين نيلوفر.





في الخلفية، تواصل “سيفيل” تنفيذ خططها الخفية لإبعاد كان عن الفندق، وتتخذ قرارات مصيرية دون علمه، ما يثير تساؤلات حول نواياها الحقيقية، وما إذا كان سيكتشف لعبتها في الوقت المناسب.





بالتوازي، يبدأ “تشيتين” في التحذير من نيلوفر، معبّرًا عن قلقه من ماضيها الغامض، بقوله: “هل تعرف من هي نيلوفر حقًا؟”، وهي جملة فتحت بابًا للتكهنات حول أسرار ستكشف لاحقًا.





مواعيد العرض

يعرض المسلسل عبر منصة “شاهد” الرقمية، كما يبث على قناة NOW التركية تحت اسم “الغرفة المزدوجة”.





قصة العمل

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي يجمع بين الطموح، الحب والانتقام، حيث تتابع القصة رحلة “نيلوفر” (تجسدها ديفريم أوزكان)، شابة يتيمة تحلم منذ الطفولة بالعمل في فندق “لوتيسيا” الذي كان شاهدًا على قصة حب والديها.





لكن الحلم يواجه عراقيل كبيرة، مع سيطرة “سيفيل” (جوزده سيدا ألتونر) على الفندق، وهي أخت غير شقيقة لأحد الورثة، تدير المكان بصرامة. تتغير الأمور بعودة “كان” (أولاش تونا أستيبي)، الوريث الغامض، الذي يسعى للانتقام ممن يعتبرهم سبب ضياع إرثه، حتى تتقاطع طرقه بنيلوفر وتبدأ بينهما علاقة معقّدة.





طاقم العمل

يضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم:





أولاش تونا أستيبي

ديفريم أوزكان

جوزده سيدا ألتونر

سيرين شيرينجي

سيركان تينماز

غوزدي توركر

إسلم عكار

أنور بيوكتوبشو

هيفدا زيزان ألب

جوكاي موفتو

سيلكوك بوراك

عائشة تونابويلو

ليفنت ألجين

المسلسل من إنتاج شركة MF Yapım، إخراج يوسف بيرحسن، وسيناريو عائشة أونار كوتلو.



