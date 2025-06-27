وصول وفد من البرلمان العربي إلى شمال سيناء لزيارة مستشفى العريش

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا، حيث وصل وفد من البرلمان العربي إلى شمال سيناء، وذلك لزيارة مستشفى العريش العام.

تنطلق قافلة دعوية موسّعة إلى محافظة شمال سيناء، تضم نخبة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وذلك في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تهدف إلى نشر الوعي الديني السليم ومواجهة الأفكار المغلوطة.

وتأتي هذه القافلة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، في تأكيد على التنسيق المؤسسي الفعّال بين الجهات الدينية الثلاث.