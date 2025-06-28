برج القوس حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025.. لا تؤجل الخطط

برج القوس حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025، برج القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)، القوس، البرج التاسع، هو برج ناري يتميز بالفضول والحب للمغامرة.

برج القوس حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025

يبحث دائمًا عن الحقيقة والمعنى، ويتميز بروح مرحة وانفتاح على التجارب الجديدة.

صفات برج القوس

متفائل واجتماعي، يحمل روح المغامرة.

يحب الحرية ويكره القيود، وقد يفتقر أحيانًا إلى الدقة.

متعاطف وفطنة تفكيرية، ويملك قدرة على السعي نحو الأفضل.

مشاهير برج القوس

شيريهان

يضم برج القوس شخصيات مشرقة تمزج العاطفة بالإبداع، مثل الفنانة شيريهان التي تمثل حب الاستقلال والفضاء في التعبير



القوس حظك اليوم الصعيد المهني

الطاقة اليوم مشجعة للاستكشاف المهني. قد تمنحك تحديات جديدة وتحفيزًا لتجديد أدواتك ومهاراتك على العمل. لكن تنبيه الفلك يحثك على الحذر وعدم الانجرار نحو قرارات مبكرة، خصوصًا المتعلقة بالتوكيلات أو العقود المالية الكبيرة



القوس حظك اليوم الصعيد العاطفي

يتطلب الجو العاطفي اليوم المزيد من التعاون والانفتاح. التواصل الصادق سيساعدك على تعزيز الروابط وتنمية الثقة. للأعزب، قد يظهر شخص يشعرك بالاندماج الفكري والعاطفي، لكن لا تسمح للاندفاع أن يفسد بداية محتملة .

القوس حظك اليوم الصعيد الصحي

يركز الفلك اليوم على أهمية نظام غذائي متوازن يمكّنك من الحفاظ على نشاطك. كما يُنصح بممارسة الرياضة الخفيفة والمشي اليومي لتفادي التوتر والسهر الزائد



القوس وتوقعات العلماء الفترة المقبلة

يشير النصف الثاني من يونيو إلى إمكانية اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بمشاريع جديدة أو تغيير مهني. لكن الخطر يكمن في التسرّع المالي دون مراجعة دقيقة. من المهم الحذر في الأطراف المالية والتركيز على الاعتدال والاستقرار للمضي قدمًا بأمان .