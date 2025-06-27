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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إقالة المدير الفني لمنتخب الصين بعد الفشل في الوصول لمونديال 2026

الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش
الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش
إسلام مقلد

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم، رسميًا، إقالة المدير الفني لمنتخب الصين، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، بعد فشل المنتخب في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاءت الإقالة عقب سلسلة من الإخفاقات المتتالية في التصفيات الآسيوية، حيث تلاشت آمال "التنين الأحمر" في بلوغ المونديال بعد الخسارة القاسية أمام إندونيسيا بهدف دون رد مطلع يونيو الجاري، ما وضع المنتخب في وصافة قاع مجموعته في الدور الثالث، بحصيلة بلغت 7 هزائم من أصل 10 مباريات.

وفي بيان رسمي، أوضح الاتحاد الصيني أن فسخ التعاقد مع إيفانكوفيتش جاء تلقائيًا وفقًا لبنود العقد، بعد عدم بلوغ المنتخب المرحلة الرابعة من التصفيات المؤهلة، مضيفًا: "لن يدرب برانكو إيفانكوفيتش المنتخب الوطني من الآن فصاعدًا، ونشكره على العمل الدؤوب الذي قدمه في الفترة الماضية".

المدرب الكرواتي البالغ من العمر 71 عامًا، والذي سبق له تدريب منتخبات إيران وعُمان، تولى تدريب المنتخب الصيني على أمل إعادة هيبته القارية وتحقيق حلم التأهل للمونديال، لكن الأداء المخيب والنتائج السلبية كانت كفيلة بإنهاء مهمته مبكرًا.

ويُذكر أن الصين، رغم كونها من أكبر دول العالم سكانًا، لم تتأهل إلى كأس العالم سوى مرة واحدة فقط في تاريخها، وكان ذلك في نسخة 2002 التي استضافتها كوريا الجنوبية واليابان، ومنذ ذلك الحين لم تنجح في تكرار هذا الإنجاز.

ويعاني المنتخب الصيني من تراجع مستمر في التصنيف العالمي، إذ يحتل حاليًا المركز 94، في ظل إخفاقات متكررة، وواقع كروي مثقل بقضايا الفساد التي طالت العديد من المسؤولين في الاتحاد المحلي، ما أثار موجة سخرية وسخط داخل الأوساط الجماهيرية في البلاد.

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