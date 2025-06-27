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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. مجمع الفنون والثقافة يحتضن ندوات اليوم البيئي بجامعة حلوان

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

عقدت فعاليات ندوات اليوم البيئي بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، وذلك في إطار التحول للأخضر لمواجهة تحديات التغير المناخى، والذي أقيم تحت عنوان "شتلة صغيرة ــ استدامة طويلة"، في إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

و افتتح الندوات الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدًا أن التحول للأخضر لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لمواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها التغير المناخي. فالعالم يشهد اليوم تحولات مناخية تؤثر على الأمن الغذائي والمائي، وتزيد من وتيرة الكوارث الطبيعية. ومن هنا تبرز أهمية تبني أنماط حياة وسياسات تعتمد على الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وتحدث الدكتور ابراهيم درويش حاكم المنطقة الليونزية ٣٥٢ مصر عن أن التحول للأخضر يعني الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الموارد، وتقليل الانبعاثات الضارة. ويشمل ذلك أيضًا الابتكار في مجالات الزراعة والنقل والصناعة لتكون أكثر صداقةً للبيئة.

وأكدت وفاء الفداوي رئيس لجنة البيئة بالمنطقة الليونزية أن التحول للأخضر مسار لا يحمي البيئة فحسب، بل يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل خضراء. فكل خطوة نحو الاستدامة هي خطوة نحو مستقبل أكثر أمنًا وعدلاً للأجيال القادمة.

وتناولت الندوات الحديث عن كيفية إعادة تدوير المخلفات الزراعية بإعتبارها وسيلة فعالة لتحويل النفايات إلى موارد مفيدة، وكونها  خطوة نحو زراعة أكثر استدامة وبيئة أنظف، تخلق فرصًا اقتصادية وتحافظ على مواردنا الطبيعية.

وكذلك الحديث عن  التلوث البلاستيكي وهو أحد أكبر التحديات البيئية في عصرنا، هذا التحدي الذي يقف حجر عثرة أمام تحقيق التنمية المستدامة، التي تسعى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

بالإضافة إلى مناقشة تأثير التلوث بالمعادن الثقيلة على صحة الإنسان حيث يعد من أخطر أنواع التلوث، والوقاية تبدأ بالوعي، والحد من مصادر التلوث، ومراقبة جودة البيئة المحيطة بنا.

كما ناقشت الندوات موضوع إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وموضوع الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وتنظيف الشواطئ ومياه النيل.

التغير المناخى مجمع الفنون والثقافة جامعة حلوان

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