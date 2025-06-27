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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس جهاز بدر: بيع محال تجارية وصيدلية بمزاد علني وحملة على المخالفات بالمدينة

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
آية الجارحي

قال المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم عقد جلسة مزاد علني أسفرت عن بيع 10 محال تجارية وصيدلية أسفل عمارات بمنطقة 53 عمارة سكن مصر بالامتداد الشرقي بمدينة بدر.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر إلى أنه تم عقد جلسة المزاد بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات ذات الصلة، لافتاً إلى أن جهاز المدينة يسعى نحو زيادة توفير خدمات متنوعة للمواطنين والارتقاء بمستوى هذه الخدمات.

وفي سياق متصل، صرح المهندس محمد عبدالعزيز، بأنه تم شن حملة مرورية بالتنسيق مع الشرطة أسفرت عن ضبط 10 مركبات توك توك، و2 تروسيكل، تقوم بأعمال النبش غير المرخصة، وتم التحفظ على المركبات المضبوطة لحين استكمال الإجراءات.

وأضاف عبدالعزيز، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء ببدروم قطعة 24 بالمجاورة 11 بالحي المتميز، لمخالفة اشتراطات البناء وعدم حصولهم على التراخيص اللازمة.

جهاز تنمية مدينة بدر المهندس محمد عبد العزيز عامر جلسة المزاد المهندس محمد عبدالعزيز مال واعمال اخبار مصر وزارة الاسكان

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