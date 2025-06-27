سعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 27-6-2025

استقر سعر الأسماك و المأكولات البحرية في ختام تعاملات اليوم الجمعة على مستوى سوق العبور للجملة.

الأسماك النيلية

بلغ سعر كيلو السمك البلطي نمرة 1 نحو 86 جنيها و البلطي نمرة 2 نحو 80 جنيها والبلطي الأسواني 80 جنيها و الفيليه البلطي 275 جنيها و القشر البياض نحو 300 جنيها و قشر البياض البلدي نحو 240 جنيها و قشر البياض الخليجي نحو 120 جنيها و القراميط أو الشيلان نحو 70 جنيها .

الأسماك البحرية

بلغ سعر كيلو السمك الثعابين نحو 600 جنيها و المكرونة السويسي نحو 140 جنيها و المكرونة المجمدة نحو 60 جنيها والسبيط أو الكاليماري أو السابيا نحو 340 جنيها والقرش نحو 150 جنيها.

سعر الجمبري والكابوريا

وصل سعر السمك الحدادي نحو 50 جنيها و الكابوريا نحو200 جنيها والمرجان نمرة 2 نحو 200 جنيها و المرجان المجمد نحو 60 جنيها والبربون نمرة 2 نحو270 جنيها والبربون المجمد نحو 60 جنيها والجمبري نمرة 2 نحو 540 جنيها.

السردين والماكريل

بلغ سعر كيلو الجمبري المجمد نمرة 2 نحو 475 جنيها و الجمبري نمرة 3 نحو 420 جنيها والبوري نمرة 1 نحو 220 جنيها والبوري نمرة 2 نحو 120 جنيها و المازليا و الكشر بـ300 جنيها والشعور نحو 300 جنيها والوقار نحو 350 جنيها والقاروص أو اللوت نحو 350 جنيها و كيلو السردين المجمد نحو 80 جنيها والماكريل المجمد نحو 160 جنيها.