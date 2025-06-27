أستاذ هندسة بترول: ما يحدث اليوم في حقل ظهر من حفر دروس مستفادة

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة، إن ما يحدث اليوم في حقل ظهر من أعمال حفر ناجحة، واستغلال للموارد المصرية، هي دروس مستفادة مما حدث قبل ذلك.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "من خلال سياسة وزارة البترول في حكومة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عشنا في حلم تصدير الغاز الطبيعي، ثم استفقنا على كابوس انخفاض الإنتاج، وتطبيق خطط تخفيف الأحمال التي لجأت لها الحكومة".

وتابع: "بعد إعلان اكتشاف حقل ظهر عام 2015 وبداية إنتاجه عام 2018 وبكميات وفيرة، انتشت الحكومة ولم تبادر باتخاذ إجراءات مشابهة للتي أدت لاكتشاف الحقل، ولم يتم الإعلان عن تحقيق أي اكتشاف مشابه منذ عام 2015 حتى الآن، رغم أن المنطقة الموجود بها حقل ظهر بها ثروات غازية تصل لأكثر من 120 تريليون قدم مكعب".

وقال: "مع تغيير استراتيجية عمل وزارة البترول، تغيرت الأهداف، فأصبح هدف الوزارة الرئيسي الحالي الاهتمام بموضوع تحقيق اكتشافات جديدة وزيادة الإنتاج المحلي، ولن يتم ذلك إلا من خلال الاهتمام بتحقيق اكتشافات متتالية، لأنها السبيل الوحيد لصناعة الطاقة وتعوض ما يتم استهلاكه وتصديره".

