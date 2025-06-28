بفستان مجسم ..كارولين عزمي تستعرض أنوثتها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة كارولين عزمي ، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.



وظهرت كارولين عزمي ،بإطلالة جذابة تبرز أنوثتها مرتديه فستان مجسم مخطط يكشف عن قوامها الممشوق.

ومن الناحية الجمالية تعتمد كارولين عزمي ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال.

كما اختارت كارولين عزمي ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.