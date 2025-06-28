لازم تتعلم إزاي تقع.. مدحت شلبي يوجه نصائح مهمة لـ إمام عاشور

علق الإعلامي مدحت شلبي، على إصابة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي تعرض لها مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أنه نصح اللاعب من قبل.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تليفزيونية: “في مرة كنت بعلق على ماتش للهلال ولما سالم الدوسري عمل “براوليه” ووقع على الأرض قولت لإمام عاشور لازم تتعلم إزاي تقع على الأرض ولكن الناس خدتها وكأني بتريق”.

وتعرض إمام عاشور ، لإصابة قوية في الكتف خلال مباراة الفريق مع إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، والتي خضع على أثرها لتدخل جراحي عاجل.