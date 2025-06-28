مصرع سائق وإصابة اثنين في انقلاب سيارة على الصحراوي بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حادثًا مروعًا، أسفر عن مصرع سائق وإصابة اثنين آخرين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالسيراميك.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا.

يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ووجود متوفى ومصابين على الطريق الصحراوي بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال في الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى انقلابها وانحرافها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة "حمدي ع ع م" 49 عامًا، ويقيم بمركز جهينة، وإصابة كل من "رشاد ا ر" 27 عامًا، و"محمود م ع" 32 عامًا، ويقيمان بذات المركز، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى الكوامل الجامعي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.