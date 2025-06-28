تمكين منزل الزوجية.. تجديد حبس المتهم بالشروع في قتل طليقته بسوهاج

قررت النيابة العامة، اليوم السبت، تجديد حبس المتهم "فتحي. أ"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل طليقته "ياسمين. ر"، عقب صدور حكم قضائي لصالحها في دعوى "تمكين من منزل الزوجية"، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد باعتداء المتهم على المجني عليها باستخدام سلاح أبيض، محدثًا بها إصابات متفرقة بالجسم، وذلك بعد أيام قليلة من صدور الحكم ضدّه في قضية "تمكين".

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم، بعد ورود بلاغ من أسرة المجني عليها بتعرضها لمحاولة قتلها، وبالفحص والتحريات، تبين حدوث الواقعة على النحو المشار إليه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، والتي لا تزال جارية حتى الآن.

من جانبه، قال أحمد شعبان ردادي، محامي المجني عليها، إن الجريمة تُعد شروعًا في القتل وفقًا لنص المادة 45 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على أن: "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ويعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات المقررة للجريمة كاملة، إذا اقتضى القانون ذلك".

وأكد "ردادي" أن ما ارتكبه المتهم يمثل خطرًا حقيقيًا على حياة موكلته، وأن القانون واضح في تجريم هذا الفعل واعتباره شروعًا في القتل العمد مع سبق الإصرار، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، وتحقيق الردع العام.