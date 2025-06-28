رئيس الأساقفة: الاهتمام بالفرد هو استثمار حقيقي في مستقبل المجتمعات

زار رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، المركز الاجتماعي لخدمة مجتمع عرب المعمل بالسويس، للتعرف على أنشطة المركز والخدمات المقدَّمة للأهالي، بحضور القس إيهاب أيوب، راعي كنيسة المخلص بالسويس.

الاهتمام بالفرد

وأشاد رئيس الأساقفة بالجهود المبذولة في المركز، وقال خلال تفقده لخدمة السيدات إن الاهتمام بالفرد هو استثمار حقيقي في مستقبل المجتمعات، خاصة تمكين المرأة لمساندة أسرتها والمجتمع.

واستشهد خلال حديثه بتجربة المرأة الكنعانية المذكورة في إنجيل متى، التي عبّرت عن إيمان راسخ رغم التحديات، مشيرًا إلى أن هذه القصة تعكس أهمية الثقة والاستمرارية في طلب التغيير، سواء على المستوى الشخصي أو المجتمعي.

واستكمل رئيس الأساقفة: “ورغم أن المسيح بدا صامتًا في البداية، إلا أنها لم تفقد الرجاء، بل أظهرت إيمانًا حيًا وثقة لا تتزعزع، هذه القصة تلهمنا الاستمرار، وألا نكف عن الصلاة، وتُلهمنا في عملنا المجتمعي، لأنها تذكرنا أن كل شخص له قيمة مهما كانت ظروفه أو خلفيته، وكل سيدة تملك القدرة على تخطي الصعاب إذا كان لديها إيمان حقيقي بالتغيير”.

وقام رئيس الأساقفة بجولة تفقدية شملت مشغل الخياطة وخدمة الأطفال، حيث اطّلع على الجهود المبذولة في تدريب الفتيات على مهارات الحِرف اليدوية وتمكينهن، إلى جانب التعرف على البرامج المقدمة للأطفال التي تهدف إلى تنمية قدراتهم الروحية والتعليمية، مؤكدًا أهمية هذه الأنشطة في تعزيز رسالة الكنيسة في خدمة المجتمع.